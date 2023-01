Inchiesta Prisma, Juventus adesso nei guai: trovata la famosa “carta Ronaldo” (FOTO)

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il 5-1 rifilato dal Napoli nello scorso turno di campionato, che ha allontanato i bianconeri dalla corsa scudetto, arriva un’altra pessima notizia per la Vecchia Signora.

L’inchiesta giudiziaria che coinvolge i bianconeri sembra aver avuto una grossa scossa. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha infatti pubblicato il testo integrale, con tanto di foto, della famosa “carta Ronaldo” che non doveva essere trovata, firmata dall’ex d.s. bianconero, Fabio Paratici.

Carta Ronaldo – FONTE: Corriere della Sera

Inchiesta Prisma Juventus, trovata la carta Ronaldo

Tale documento non è stato mai depositato in Lega e fa riferimento ad un debito residuo che la società bianconera ha maturato nei confronti del portoghese, di cui solo una parte è stata effettivamente pagata.

Secondo quanto si legge, la carta sarebbe stata trovata dalla Guardia di Finanza nello studio dell’avvocato Federico Restano a Torino il 23 marzo 2022. Nel documento sono trascritte tutte le somme dovute all’attaccante portoghese, compresi i motivi specificati nel dettaglio di suddetta manovra: cioè la crisi dovuta alla Pandemia da Covid-19.

In un allegato successivo, è anche specificato come la società si sarebbe mossa in caso di trasferimento di Ronaldo in un altro club, come poi effettivamente avvenuto con la sua cessione al Manchester United. L’allegato parla di “incentivi all’esodo pari a quello dei premi non corrisposti indicati in tale documento“. Insomma, per la Juventus adesso potrebbero esserci davvero seri guai.