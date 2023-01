Napoli Femminile, Mauri: “Siamo fiduciose e pronte a ripartire

Diciannove convocate da parte di Dimitri Lipoff per Arezzo-Napoli Femminile che andrà in scena domani alle 14.30 in Toscana. Assente Melissa Toomey, che sta recuperando la miglior condizione, la formazione azzurra si approccia con entusiasmo al primo match di campionato del 2023.

Claudia Mauri, centrocampista del Napoli Femminile ed ex Milan Femminile, ha parlato della partita che si preannuncia molto delicata in vista del futuro e delle prossime partite per raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione

“Siamo pronte per ripartire da dove ci siamo fermate, vale a dire dalla prestazione contro la Lazio – afferma Claudia Mauri, centrocampista ex Milan -. Sappiamo che sarà dura ma vogliamo dimostrare la nostra forza, per questo anche a livello mentale abbiamo lavorato molto per riuscire ad esprimere sempre le qualità che abbiamo. Ci attendono due trasferte toste (dopo Arezzo il Napoli Femminile andrà a Cittadella ndr) ma siamo fiduciose perché la Coppa Italia ha ulteriormente certificato il nostro ottimo stato di forma che già avevamo mostrato contro la Lazio”.