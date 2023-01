Napoli-Juventus, striscioni vietati nelle Curve: la decisione

Alle 20.45 andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che vale tantissimo per entrambe le squadre in ottica scudetto.

Infatti una vittoria della Juventus potrebbe riaprire probabilmente il discorso scudetto. Viceversa, una vittoria del Napoli porterebbe gli azzurri a più dieci dai bianconeri.

Luciano Spalletti conferma il tridente che ha vinto a Marassi contro la Sampdoria, mentre Massimiliano Allegri gioca la carta a sorpresa Federico Chiesa che titolare torna dal primo minuto.

Poco prima dell’inizio del match, però, è arrivata la decisione ufficiale della Prefettura riguardo gli striscioni nelle curve del Napoli.

Napoli Striscioni

Napoli, la Prefettura vieta gli striscioni

Infatti, in seguito ai recenti e bruttissimi fatti tra i tifosi della Roma e del Napoli domenica scorsa, la Prefettura ha preso una decisione drastica per i tifosi partenopei.

Infatti durante il big match di questa sera contro la Juventus saranno vietati gli striscioni nelle curve del Napoli. Infatti, gli striscioni avrebbero fatto riferimento a quanto accaduto domenica scorsa.

Per questo motivo, la Prefettura ha deciso Una decisione importante dunque dalla Prefettura per dare un segnale forte in merito ai bruttissimi fatti accaduti domenica scorsa prima del match contro la Sampdoria.