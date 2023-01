LIVE – Napoli Juventus, è iniziata: 1-0 (Osimhen 14′)

Il 2023 per il Napoli è iniziato con la prima sconfitta stagionale contro l’Inter a San Siro seguita dalla bella vittoria a Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena il terzo match dell’anno, valido per la diciottesima giornata di Serie A: il big match contro la Juventus.

Una partita che può dire tanto, tantissimo, in ottica scudetto per entrambe le squadre. Infatti una vittoria della squadra di Luciano Spalletti porterebbe il Napoli a più dieci punti proprio dalla Juventus e potrebbe restare, in attesa del match del Milan, a più sette dalla seconda.

Viceversa, una vittoria della Juventus di Allegri riaprirebbe del tutto il discorso scudetto, portando i bianconeri a solo quattro lunghezze dagli Azzurri.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti opterà per lo stesso tridente che ha battuto la Sampdoria, mentre tornano dal primo minuto Rrahmani e Zielinski. Massimiliano Allegri, invece, schiera un terzetto difensivo tutto brasiliano, con il ritorno di Chiesa dal primo minuto. Mentre la coppia d’attacco sarà formata da Di Maria e dal grande ex Arek Milik.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Mckennie, Locatelli, Chiesa; Di Maria; Milik