Juventus, Allegri: “Sconfitta meritata, Napoli molto forte”

Una vittoria storica, una vittoria incredibile che alimenta ancora di più il sogno scudetto in casa Napoli.

Un cinque a uno ai danni della Juventus, senza storie, senza precedenti.

Per i bianconeri una deblace storica che rischia di annullare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Un colpo psicologico che dovrà saper gestire per evitare il collasso.

Il Napoli, invece, continua a sognare e a viaggiare a ritmi altissimi in una Serie A che sembra non avere una degna rivale dei partenopei.

Allegri Napoli Juventus

Le parole di Allegri nel post partita

Al termine della partita il tecnico dei bianconeri Allegri ha commentato questa storica sconfitta.

Di seguito le sue parole:

“Come si spiega una sconfitta così? Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Napoli. Noi eravamo un po’ bassi in energia. Di solito c’è sempre una partita all’anno dove ogni tiro può trasformarsi in gol.

Sconfitta piu difficile della sua carriera? Diciamo che non è la sconfitta più pesanti, le sconfitte sono tutte pesanti questa è stata meritata. Ci sono delle situazione come stasera dove rischi di prendere sempre gol, il calcio anche questo. Abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla ma il Napoli ha meritato, questo però non ci deve buttare giù. Dobbiamo ricominciare subito.

Quando fai quelli errori li è difficile non prendere gol in queste partite qui. Sono serate che capitano, il Napoli merita il primo posto e i dieci punti di vantaggio. Come in tutte le situazioni negative bisogna vedere il positivo e il positivo è che abbiamo avuto una buona reazione e un buon momento nel primo tempo. Non ci dobbiamo abbattere.

Ci abbassavamo troppo e subito dopo pochi minuti ho cambiato, le cose buone sono state fatte quando uscivano più alti. Il secondo gol è stato una palla che rimasta lì, il secondo uguale, il terzo non parliamone. Bisogna portare a casa questa sconfitta e sapere che attraverso l’energia positiva si possono vincere le partite.

Quanto le dispiace questa per Agnelli? Dispiace per lui abbiamo passato anni meravigliosi. Adesso dobbiamo andare avanti”