Allegri in conferenza: “Da questa partita dobbiamo imparare”

Al termine della pesante e clamorosa sconfitta contro il Napoli per cinque a uno, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per commentare e analizzare il match.

La Juventus adesso è chiamata a reagire e a rialzare la testa già a partire dalla prossima partita di campionato.

Allegri Juventus

La conferenza stampa di Allegri

Di seguito le parole in conferenza stampa:

“Loro hanno fatto una bella partita, sapevamo della loro forza, noi abbiamo giocato una gara sotto le aspettative. Avevamo meno energie, si vede dai gol che abbiamo preso, sono serate che nascono così. Il cammino è lungo, il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro. Da questa partita dobbiamo imparare, inutile deprimersi”.

“Quando perdi cinque a uno non devi trovare giustificazione. I gol che abbiamo preso, con una energia superiore, non li avremmo presi. Dopo il terzo gol ti cade il mondo addosso. Osimhen ha fatto una gara straordinaria e il Napoli sta dimostrando di essere la squadra più forte”.

“Siamo una squadra con molti giovani e abbiamo alcuni elementi fuori, il Napoli sta viaggiando a 47 punti. In questo momento è più forte delle altre, poi magari tra due mesi cambieranno le cose. Nel calcio quello che vale oggi, non vale domani. Loro hanno il vento in poppa, tra due mesi magari cambierà tutto”.