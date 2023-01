Allegri: “Io e Spalletti non siamo amici ma c’è solo stima”

Alle 20.45 andrà in onda il big match della diciottesima giornata di campionato tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona. Un match importantissimo e delicatissimo per entrambe le squadre in ottica scudetto.

I bianconeri, infatti, sono reduci da otto vittorie consecutive senza subire un gol, uno score importantissimo che ha rilanciato gli uomini di Allegri.

Il Napoli di Spalletti, invece, è reduce dalla vittoria per 2 a 0 a Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Nel pre partita del match, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Allegri

Le parole di Allegri nel pre partita

Il tecnico bianconero ha voluto rispondere alla battuta fatta da Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole:

“Non voglio rispondere a Spalletti, io ho fatto una semplice battuta. Quando ci sono queste partite così importanti c’è sempre molta tensione ed io l’ho fatto anche per sdrammatizzare. Sarà una bella partita c’è lo stadio pieno, con Luciano non c’è amicizia, ma conoscenza. C’è soprattutto tanta stima tra noi”

Inoltre sul match ha parlato così: “Le sensazioni sembrano buone, è una partita difficile. Il Napoli ha subito pochi goal, quindi sarà una partita complicata. Quando abbiamo palla dobbiamo essere bravi, loro sono ben organizzati in fase difensiva e dobbiamo difendere bene perché a Napoli le partite non finiscono mai”.