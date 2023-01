Napoli-Juventus, novità “decisiva” sulle condizioni di Kim: le ultime

L’uscita dal campo di Kim Minjae al termine del primo tempo di Sampdoria–Napoli non è stata accolta con molto favore dai tifosi. Già durante il secondo tempo il nome del difensore coreano era andato in tendeza sui social, per la preoccupazione di un infortunio per il centrale ex Fenerbahçe.

Poi era stato spiegato che Kim soffre di un problemino al polpaccio e che, per precauzione, si era deciso di sostituirlo per evitare ricadute o problemi più seri.

Kim Napoli (Getty Images)

Napoli Juventus, Kim titolare: ecco chi gioca in difesa

Kim ci sarà in Napoli-Juventus? Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, sì.

Il Napoli e Luciano Spalletti possono contare sul pieno recupero di Kim Minjae che guiderà la difesa degli azzurri contro l’attacco bianconero. Al suo fianco, poi, dovrebbe esserci di nuovo Amir Rrahmani, come già successo a San Siro contro l’Inter.

Andrà, dunque, a ricomporsi la difesa titolare, con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati dei difensori centrali, guidati – come sempre – da Alex Meret.