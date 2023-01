Napoli, Sirigu ricorda Vialli: “Per noi come un compagno di squadra con l’Italia”

Dopo l’amara sconfitta contro l’Inter a San Siro di mercoledì scorso, il Napoli torna in campo, a Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Per gli azzurri sarà fondamentale fare bottino pieno per tornare a vincere subito e riprendere il cammino verso lo Scudetto e, soprattutto, per ritrovare convinzione e voglia di vincere.

Sirigu Napoli

Sampdoria-Napoli, Sirigu ricorda Vialli

Nel pre partita di Sampdoria–Napoli, Salvatore Sirigu ha ricordato Gianluca Vialli ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo condiviso tanto, soprattutto una vittoria importante all’Europeo, a cui lui teneva tanto. Ci teneva in maniera particolare. Gianluca è una persona che ci ha dato tanto, anche a livello di sensibilità. Può sembrare una figura politica, vista da fuori ma per noi è stato come un compagno di squadra aggiunto, un po’ una sorta di fratello maggiore che era presente in qualsiasi situazione, dalla preparazione alla partita al quotidiano vissuto a Coverciano. Restano tantissimi bei ricordi che ognuno di noi, oltre al dolore che ci portiamo tutti”.

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Augello, Nuytinck, Murillo; Leris, Verre, Rincon, Vieira, Murri; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.