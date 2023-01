“Vialli poteva giocare con Maradona al Napoli”: la rivelazione di Ferlaino

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli. L’ex calciatore era diventato una vera e propria icona per tutto il calcio italiano, sia da attaccante che da membro dello staff dell’Italia di Roberto Mancini campione d’Europa in carica.

Pochi giorni fa l’annuncio della morte di Gianluca Vialli, a causa di una malattia che si portava avanti da tanto tempo, ha scosso tutto il mondo del calcio: italiano ed europeo.

Vialli Napoli Sampdoria (Getty Images)

Vialli rifiutò il Napoli, il racconto di Ferlaino: “Disse di no”

Corrado Ferlaino, come riportato da Il Mattino, ha ricordato anche il periodo della sua presidenza al Napoli, in cui provò a portare Vialli in coppia con Maradona ad ogni costo.

“Avevo ottimi rapporti con tutti i presidenti di serie A e in particolare con Mantovani (allora presidente della Sampdoria, ndr.). Trascorremmo una vacanza di due giorni, parlando tanto di Vialli. Volevo portarlo al Napoli. Concordammo anche la cifra che adesso non ricordo, ma sinceramente per avere a Napoli un calciatore forte, in grado di far vincere la squadra, i soldi li avrei trovati sempre e comunque”.

Vialli, però, rifiutò cortesemente il trasferimento al Napoli con un netto e perentorio: “Grazie, ma io da Genova non mi muovo”.