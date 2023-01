La partita di domenica contro la Sampdoria sarà fondamentale per il Napoli. Gli azzurri, reduci dalla prima sconfitta stagionale in Serie A, devono tornare a vincere per continuare la corsa Scudetto e tenere staccate le concorrenti.

Dopo il K.O. di San Siro si è fatto strada il pessimismo tra i tifosi che sperano non sia calata l’intensità e la voglia di vincere del gruppo di Luciano Spalletti.

Kvaratskhelia (Getty Images)

GdS | Sampdoria Napoli: Kvaratskhelia e Zielinski in panchina

Domani sera al ‘Marassi‘ il Napoli sfiderà la Sampdoria di Dejan Stankovic, reduce da un’ottima vittoria sul campo del Sassuolo e desiderosa di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è possibile che Luciano Spalletti mandi in panchina sia Zielinski che Kvaratskhelia, quest’ultimo apparso meno lucido del solito a San Siro. E un terzo cambio rispetto alla sfida con l’Inter riguarderebbe la difesa, con Mario Rui al posto di Olivera.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen.