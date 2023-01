CorSera lancia ombre su Kvaratskhelia: “Ha qualche paura”

Khvicha Kvaratskhelia ha perso il suo talento? Il campioncino georgiano ha avuto un impatto clamoroso nei suoi primi mesi al Napoli e nel primo approccio con un campionato di grande livello.

È diventato devastante sin da subito, ha saputo prendersi la squadra sulle spalle e portarla più volte alla vittoria cambiando il volto alle partite.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

CorSera: “Kvaratskhelia deve liberarsi da qualche paura”

Il ritorno in campo di Kvaratskhelia contro l’Inter e nelle amichevoli invernali, non è sembrato ancora in palla e Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, ha lanciato qualche ombra sulle condizioni psico-fisiche dell’attaccante georgiano.

“Acquistato per10 milioni, è stato il colpo del mercato estivo in serie A: ne vale almeno 70. Qualcosa è cambiato. Cosa succede al giovane ta ento partenopeo? Tre mesi d stop forzato tra infortunio e sosta per il Mondiale, ma anche il furto dell’auto con i ladri che di notte entrano in casa sua per prendere le chiavi della vettura. Lui subisce il trauma, in silenzio. Decide di lasciare l’appartamento in zona flegrea e trasferirsi a Posillipo. Parentesi chiusa, certo.

Ma poi il riacutizzarsi del dolore alla schiena già patito durante la sfida con il Liverpool: salta le tre partite prima del Mondiale e si rimette in sesto durante le vacanze natalizie. Si allena anche quando va a trovare la sua famiglia a Tbilisi. Sta bene fisicamente, ma ha bisogno di liberarsi probabilmente da qualche paura. In campo viene sistematicamente schermato dagli avversari, prende botte ma si rialza. Perché sarà pure non al top e con qualche pensiero in più ma ha la testa dura, Kvara. Vuole giocare e tornare ad essere determinante. Il Napoli ha bisogno di lui, come il pane”.