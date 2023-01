Allegri mette il Napoli nel mirino: “conserva” un titolare della Juventus

La Juventus continua a vincere e la sconfitta del Napoli ha riacceso i sogni e le speranze di tutte le inseguitrici degli azzurri.

Venerdì prossimo al ‘Maradona‘ ci sarà proprio la squadra bianconera e Massimiliano Allegri sta già preparando il piano ad hoc per accorciare ancora di più le distanze e far sognare i propri tifosi.

Chiesa Juventus (Getty Images)

Juventus, Allegri risparmia Chiesa: sarà titolare a Napoli

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, contro l’Udinese questo pomeriggio saranno risparmiati alcuni big per evitare sovraccarichi ed eventuali infortuni.

Su tutti, Allegri non vuole rischiare Federico Chiesa. Tornato dall’infortunio al crociato pochi mesi fa, non è ancora al 100% e lo si vuole utilizzare con il contagocce per schivare rischi inutili.

E l’esterno offensivo tornerà titolare proprio contro il Napoli. All’Allianz Stadium, quest’oggi, partirà dalla panchina, sperando di mettere minuti nelle gambe solo a secondo tempo inoltrato. Poi in settimana scalderà i motori in vista del big match del ‘Maradona‘ e sarà nell’undici titolare schierato da Allegri, per una gara che si preannuncia importantissima e con lo stadio completamente sold out.