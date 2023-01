Nainggolan: “Spalletti perfetto per me. Io al Napoli? C’è una sola verità”

Radja Nainggolan cerca squadra in Serie A e intanto si gode il Napoli di Luciano Spalletti. Domani sera si affronteranno l’allenatore più importante della sua carriera (Spalletti ai tempi della Roma, ndr.) e una delle sue ex squadre italiane.

Il centrocampista belga potrebbe presto tornare in Italia dopo l’avventura all’Anversa. Sulle sue tracce c’è il Cagliari di Claudio Ranieri ma ci sono anche chance di tornare in Serie A.

Nainggolan Inter Napoli (Getty Images)

Nainggolan: “Io al Napoli? Non hanno bisogno di me”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan ha parlato di Inter-Napoli e del suo futuro.

“Spalletti non ha mai vinto lo Scudetto perché ha trovato davanti sempre una Juventus dominante. Ora che il campionato è più equilibrato sta riuscendo a primeggiare. Se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E anche meritatamente”

Napoli? “No, non sono sorpreso. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me”.

Io al Napoli? “Non hanno certo bisogno di me. Sono io che voglio tornare comunque in campo al più resto“.