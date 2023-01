Inter-Napoli, Inzaghi ha un piano anti Kvaratskhelia: i dettagli

Inter-Napoli sarà la partita del ritorno in campo di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano degli azzurri aveva saltato le ultime tre partite del 2022 per un problema di lombalgia acuta che non gli permetteva i suoi soliti sprint e provocava tanto dolore nella parte bassa della schiena.

Un lungo recupero, tra riposo e allenamenti mirati (a Napoli e a Tbilisi), ha permesso al classe 2001 di essere di nuovo a disposizione di Spalletti e più carico che mai.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Inter-Napoli: tre uomini per fermare Kvaratskhelia, il piano di Inzaghi

Khvicha Kvaratskhelia sarà l’osservato speciale di Inter-Napoli. Agirà sulla fascia di competenza di Dumfries e Skriniar e proverà ad attrarre su di sé tutti i nerazzurri per permettere ai compagni di essere decisivi.

Ma, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha creato un piano ad hoc per rendere innocuo Kvaratskhelia: una gabbia di 3 uomini a stretta marcatura su di lui.

“Il georgiano è un avversario nuovo e, per le caratteristiche mostrate merita un’attenzione particolare. In questo senso, si può dire che Inzaghi abbia rispolverato la classica gabbia, coinvolgendo tre dei sui giocatori della zona destra del campo: Skriniar, Dumfries e Barella“.