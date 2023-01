Gevi Napoli Basket, esonerato coach Buscaglia: squadra affidata a coach Pancotto

Rivoluzione in casa Napoli Basket. La pesante sconfitta per 96-61 nel derby contro Scafati ha aperto una crisi all’interno della formazione azzurra, che ha portato a una sofferta decisione: ovvero l’esonero di coach Maurizio Buscaglia.

La notizia era nell’aria già da ieri sera, dopo il netto K.O., ma poco fa è diventata ufficiale. Di seguito il comunicato della Gevi Napoli Basket:

FOTO: Gevi Napoli Basket

Gevi Napoli Basket, ufficiale l’esonero di coach Buscaglia: al suo posto Pancotto

“La Gevi Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Maurizio Buscaglia. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrate nei suoi mesi a Napoli e gli augura le migliori fortune umane e professionali.

La Gevi Napoli Basket comunica inoltre di aver affidato, al momento, la guida tecnica della prima squadra a Coach Cesare Pancotto“.

La guida della squadra è stata dunque affidata a coach Cesare Pancotto, seppur in maniera provvisoria. Da capire se la società provvederà a nominare un nuovo coach per il Napoli, invischiato nella lotta per non retrocedere.