Può lasciare Napoli a gennaio: offerta da “casa”, vuole accettare

Il mese di gennaio sarà decisivo per il Napoli: in campo e fuori. Se Luciano Spalletti è al lavoro per migliorare la squadra e i dettami tecnico-tattici, Cristiano Giuntoli è al telefono e in giro per il mondo per provare a far crescere la rosa anche dal punto di vista qualitativo.

Ci sono molte situazioni di calciomercato che potrebbero cambiare il volto del Napoli attuale e il direttore sportivo sta provando a risolverle nella maniera più rapida possibile.

Sirigu Napoli

Napoli, Sirigu verso l’addio? Lo vuole Ranieri al Cagliari

Una delle situazioni più spinose riguarda il ruolo del portiere: Salvatore Sirigu va verso l’addio al Napoli? Il portiere ex Genoa e Torino non è mai sceso in campo fino a questo momento ma è stato sicuramente importante per la crescita e la sicurezza di Alex Meret.

Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dagli azzurri. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel programma “Calciomercato – L’originale”, in onda su Sky Sport, Claudio Ranieri ha chiesto l’innesto di Salvatore Sirigu al Cagliari. E la notizia più importante riguarda la volontà del portiere che, pare, sarebbe felice di tornare a casa, lui che è nato a Nuoro.