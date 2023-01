Calciomercato Napoli, scelto Ounahi! Giuntoli ha un piano

Azzedine Ounahi: è questo il nome che ha fatto impazzire il calciomercato invernale e anche il Napoli. Il centrocampista marocchino dell’Angers si è messo in mostra con prestazioni eccezionali al Mondiale in Qatar e il suo futuro, ora, è tutto da scrivere.

Ounahi piace al Napoli da tempo ma Giuntoli non è riuscito ad affondare il colpo per la scorsa estate e ora dovrà “lottare” con le pretendenti per riuscire a prenderlo.

Calciomercato Napoli Ounahi (Getty Images)

Calciomercato – Napoli su Ounahi: il piano di Giuntoli

Il Napoli vuole prendere Azzedine Ounahi per il centrocampo. Il marocchino classe 2000 ha tutte le carte in regola per far bene anche in Serie A ma ora il suo prezzo è ampiamente lievitato e riuscire a strapparlo alle big europee sarà difficile.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli intende accelerare immediatametne per portare Ounahi al Napoli, e ha un piano ben preciso.

L’idea del direttore sportivo azzurro è quella di acquistarlo ora ma lasciarlo in prestito all’Angers, in Ligue 1, così da abbassare le pretese del club francese e riuscire a convincerlo.