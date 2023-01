Napoli, nuovo obiettivo in difesa: sfida alla Juventus

Il calciomercato del Napoli è sempre molto attivo: ci sono diverse situazioni che possono cambiare nel corso dei prossimi mesi. Cristiano Giuntoli sta studiando diversi profili in ogni zona del campo per la prossima stagione.

Le possibilità di perdere qualcuno dei titolarissimi è viva, anche per la grande stagione che stanno disputando gli azzurri.

Calciomercato Napoli N’Dicka (Getty Images)

Calciomercato Napoli, obiettivo N’Dicka

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Napoli è sulle tracce di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Il difensore francese classe ’99 è uno dei giovani emergenti del calcio internazionale e ha stupito anche il direttore sportivo degli azzurri.

Prossimamente sfiderà anche il Napoli in Champions League e sarà quello il momento in cui anche Luciano Spalletti potrà osservarlo da vicino. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo profilo fa gola a molti top club.

Sulle sue tracce, infatti, c’è anche il forte interesse della Juventus che vuole migliorare e rigiovanire il reparto arretrato. Giuntoli proverà ad anticipare le avversarie e bloccarlo subito a parametro zero.