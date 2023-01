Calciomercato Napoli, nuovo colpo in porta? Giuntoli vuole bloccarlo

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista del futuro. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati per la nuova stagione e stanno valutando i primi colpi da mettere a segno a fine stagione.

Ci sono tanti nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, soprattutto tanti giovani talenti che si stanno mettendo in mostra e potrebbero tornare utili alla causa azzurra.

Napoli Caprile (Getty Images)

Calciomercato Napoli: obiettivo Caprile dal Bari

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il primo nome per il calciomercato del Napoli è Elia Caprile del Bari. Il portiere italiano è da mesi nel mirino della dirigenza azzurra che in estate può tentare l’affondo decisivo.

La volontà del Napoli è quella di chiudere l’accordo per Caprile già ora e bloccarlo fino all’estate. Il portiere resterebbe a Bari, ma manca ancora l’intesa totale con il club e con il calciatore. Inoltre, nell’accordo Bari-Leeds per Caprile, c’è una percentuale sulla futura rivendita del portiere fissata al 50%.

Il portiere classe 2001 è alla prima esperienza italian con il Bari e sta disputando un campionato al di sopra delle aspettative.