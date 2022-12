Juventus, infortunio per il titolarissimo: salta anche lui il Napoli?

Guai per la Juventus. Nel corso dell’amichevole giocata allo Stadium contro lo Standard Liegi infatti, il portiere bianconero Wojciech Szczesny ha accusato un fastidio al collo. Salterà il Napoli?

L’estremo difensore polacco dopo aver giocato il primo tempo (ha anche commesso un errore in occasione dell’azione che ha portato al vantaggio degli ospiti), è rimasto negli spogliatoi ed è stato dunque sostituito da Perin che si è sistemato tra i pali nella ripresa.

Szczesny infortunio: le condizioni del portiere della Juventus

L’entità del problema non è al momento nota e sarà anzi necessario aspettare le prossime ore. A pochissimi giorni dall’impegno in campionato contro la Cremonese in programma il 4 gennaio, le condizioni del portiere bianconero potrebbero però essere da monitorare.

La gara tra Napoli e Juventus, invece, si giocherà il prossimo 13 gennaio al Maradona. Il dubbio è se per allora il portiere della Juventus Wojciech Szczesny sarà disponibile. Al suo posto, pronto Perin.

Da valutare dunque se sarà un infortunio di poco conto oppure se avrà bisogno di più tempo per recuperare.