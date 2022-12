Calciomercato Napoli, colpo dal Lecce? Il ds svela tutto

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato a Radio CRC durante “Si gonfia la rete” del possibile interessamento da parte del Napoli per Morten Hjulmand. Di seguito quanto evidenziato:

“Hjulmand? Lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare. Diciamo che quando ti trovi in certi club dove devi fare il meglio di quello che puoi, devi dare sfogo alle idee”.

“Il Napoli interessato a Hjulmand? Questa domanda va fatta a Cristiano Giuntoli. Quello che posso dire è che il ragazzo è attenzionato da tanti grandi club perché sta dimostrando in campo di meritarsi le attenzioni che sta avendo e credo anche quella del Napoli perché Giuntoli è molto attento e non credo sarà passato inosservato”.

Calciomercato Napoli Hjulmand (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Morten Hjulmand Napoli, numeri e caratteristiche del centrocampista del Lecce

Morten Hjulmand, destro naturale, è un mediano che può fare anche la mezz’ala. Le sue caratteristiche sono prettamente difensive, ma all’occorrenza può giocare anche più avanzato.

Il danese classe 1999 è sbarcato a Lecce a gennaio del 2021 e l’anno scorso è stato un pilastro del centrocampo che ha portato a casa la vittoria del campionato. Sono state ben 37 le presenze nell’ultimo campionato di Serie B, a testimonianza di quanto sia stato importante per mister Baroni.

Questa stagione ha già messo a segno 3 assist in 15 presenze, di cui uno proprio contro il Napoli al Maradona lo scorso 31 agosto nella gara terminata 1-1 grazie alle reti di Elmas e Colombo.