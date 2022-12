Sensi non ha dubbi: “C’è una grande favorita sullo Scudetto”

Sono ormai ripartiti quasi tutti i campionati nazionali dopo lo stop dovuto ai Mondiali del Qatar.

Una pausa che rimane l’incognita più grande per tutte le squadre, dato che non si era mai verificato nel corso della storia una pausa forzata nel bel mezzo della stagione a causa del Mondiale, considerando che per la pandemia è invece purtroppo accaduto.

Ciò potrebbe ribaltare completamente gli scenari, in particolare in Serie A, dove il Napoli, a fine novembre, sembrava non avere rivali per la corsa al titolo, ed ora si ritrova a 6 giorni da uno spareggio Scudetto che potrebbe far crollare alcune certezze in caso di sconfitta. Della sfida tra Inter e Napoli ha parlato l’ex nerazzurro, Stefano Sensi, analizzando la sfida e la lotta Scudetto.

Sensi Monza Napoli Inter (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le parole di Sensi su Inter-Napoli

A proposito della corsa Scudetto ha parlato il centrocampista ex Inter, in prestito al Monza, Stefano Sensi ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole:

“I nerazzurri hanno una rosa di qualità, però quest’anno il Napoli resta la grande favorita. Gli scontri diretti saranno fondamentali”.

Sulla sua esperienza in nerazzurro: “Conte a livello tattico e di intensità mi ha consentito di fare uno step ulteriore. Ha creduto in me e non era scontato che una squadra come l’Inter andasse a comprare un centrocampista del Sassuolo”.