Da Torino attaccano la multiproprietà: c’entra un possibile affare tra Napoli e Bari

Durante i Mondiali, nel mondo del calcio italiano, è scoppiato a tutti gli effetti un vero e proprio caso legato alle plusvalenze, con protagonista in negativo soprattutto la Juventus.

Infatti, la società bianconera, poche settimane fa, è stata accusata di falso in bilancio per aver agito non legalmente in seguito ad alcune plusvalenze considerate fittizie.

Di conseguenza, ciò che ha realmente scatenato il caos, sono state le dimissioni in blocco del Cda dei bianconeri, con Allegri, Nedved e Arrivabene che hanno salutato la Vecchia Signora.

Pare però, che altre possono essere coinvolte nella faccenda sulla quale sta indagando la Procura della Federcalcio, anche se ancora non c’è nulla di certo e solamente le indagini stabiliranno la verità.

Cheddira (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

Intanto, Tuttosport, in merito alle accuse sui bianconeri, ha lanciato un messaggio provocatorio nei confronti del Napoli e di De Laurentiis.

Questo quanto scritto, tra le colonne del quotidiano piemontese: “A Bari tiene banco il futuro di Cheddira: l’attaccante italo-marocchino piace alla Lazio come vice-Immobile ma potrebbe invece, guarda un po’, andare alla ‘casa madre’ Napoli: alla faccia delle multiproprietà”.