Kim si rifiuta di rinunciare alla clausola rescissoria: richiesta di 75 milioni

Arrivano importanti novità in merito al rinnovo di Kim. Il difensore sudcoreano del Napoli, infatti, ha nel suo attuale contratto una clausola rescissoria di poco inferiore ai 50 milioni di euro. La clausola è valida dall’1 al 15 luglio 2023 e metterebbe a rischio la possibilità che il calciatore rimanga al Napoli.

Considerate le super prestazioni di questa prima parte di stagione, l’appetibilità di Kim è schizzata alle stelle e numerose squadre europee sarebbero ben disposte a pagare la clausola rescissoria per acquistare il calciatore ad un prezzo decisamente più basso di quello che rappresenta il suo valore di mercato attuale.

Kim Napoli clausola (Getty Images)

RINNOVO KIM, IL tentativo del napoli e la risposta del calciatore

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, il Napoli sarebbe già al lavoro per evitare di perdere il calciatore la prossima estate ad un prezzo che non soddisferebbe le aspettative della società. Giuntoli starebbe infatti provando a cancellare la clausola all’interno del contratto di Kim, ma per ora la risposta dell’entourage del giocatore è stata negativa.

Unica nota positiva: a fronte di un rinnovo contrattuale c’è la possibilità di incrementare la clausola fino a 75 milioni di euro, tentando di scoraggiare le pretendenti. Di seguito quanto riportato da Il Roma:

“Contatti tra il ds del Napoli Giuntoli e gli agenti di Kim. L’obiettivo del club è cancellare la clausola di 50 milioni (valida dal 1 al 15 luglio 2023). Per ora risposta negativa, ma a fronte di un rinnovo contrattuale c’è la possibilità di incrementarla fino a 75 milioni“.