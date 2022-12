KVERNADZE NAPOLI – Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino, ma il Napoli ha già definito l’affare che porterà in azzurro Bartosz Bereszynski, mentre alla Sampdoria andrà in prestito secco per sei mesi il classe 2000 Alessandro Zanoli.

Un’operazione che darà a Spalletti una valida alternativa a capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre in campo in questa stagione e mai a riposo.

Tutto definito in anticipo in modo da potersi concentrare sul campionato: non ci saranno altre operazioni in entrata e con molte probabilità non ci saranno nemmeno cessioni, eccezion fatta per Demme, con il futuro ancora in bilico.

Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la sua area scouting non resteranno di certo fermi e continueranno a cercare nuovi talenti per il futuro in giro per l’Europa.

Kvernadze Napoli, nuovo georgiano per gli azzurri

Tra i vari nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo partenopeo c’è quello di Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano classe 2003.

Kvernadze Napoli

Il talento dell’FC Telavi, secondo quanto riportato da alcuni giornalisti georgiani nei giorni scorsi, piace molto al Napoli, che vorrebbe portarlo in Italia nella prossima stagione.

Un’operazione in pieno stile Kvaratskhelia: il costo del cartellino di Kvernadze, infatti, è molto basso (Transfermarkt lo valuto solo 300 mila euro) e i partenopei sono pronti ad anticipare la concorrenza.

Chi è Giorgi Kvernadze, il “nuovo Kvaratskhelia”

Nazionale georgiano, titolare nel massimo campionato del proprio paese, ala sinistra e piede destro: l’accostamento con Khvicha Kvarastkhelia è inevitabile.

Giorgi Kvernadze, nonostante la sua giovane età, ha già fatto vedere grandi cose nella Crystalbet Erovnuli Liga 2022, il massimo campionato georgiano: con la maglia del suo FC Telavi ha messo a segno 3 reti in 21 presenze, servendo anche 3 assist.

Un gol anche in coppa oltre a grandissime giocate in questa stagione: tecnica sopraffina, accelerazioni improvvise che spaccano le difese avversarie e senso del dribbling spiccato.

Un talento che sta impressionando tutti e che ha attivato i radar del Napoli, pronto a fiondarsi sul “nuovo Kvaratskhelia”. E chissà se il giovane Kvernadze (già 3 presenze con la Georgia Under 21) non abbia già provato a contattare Khvicha per chiedere informazioni sulla città.