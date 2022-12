Giuntoli può pescare ancora dalla Georgia: l’idea è un colpo alla Kvaratskhelia

Il Napoli programma il presente e il futuro e Cristiano Giuntoli potrebbe pescare ancora dalla Georgia. Il lavoro fatto con Kvaratskhelia, riuscendo a portare in Serie A e al Napoli il talento georgiano, non è passato inosservato ed è sempre dalla Georgia che potrebbe passare il mercato del domani dei partenopei.

Cristiano Giuntoli, assieme a Luciano Spalletti, programma quello che è il domani azzurro tant’è che, come fanno sapere dalla Georgia, c’è un nuovo nome per il futuro del Napoli.

È il collega giornalista georgiano, Dachi Tsurtsumia, a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli perché gli azzurri starebbero monitorando attentamente il classe 2003 dell’FC Telavi, Giorgi Kvernadze. Il giocatore georgiano è un ottimo prospetto e potrebbe essere un’idea per il futuro azzurro.

(Photo by Vano SHLAMOV / AFP) (Photo by VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images)

Giorgi Kvernadze, chi è il giocatore che “somiglia” a Kvara

Piace al Napoli e per caratteristiche, Giorgi Kvernadze, ricorda proprio Kvaratskhelia secondo gli addetti ai lavori. Come riferito proprio dal collega georgiano, sarebbe un’idea come alternativa del fuoriclasse azzurro, per il domani del Napoli. L’esterno offensivo classe 2003, che potrebbe approdare in Serie A, gioca proprio sulla corsia mancina ed è abile con entrambi i piedi.