Kvernadze-Napoli, notizia a sorpresa per il Kvara-bis!

Ciro Venerato, noto giornalista Rai, ha parlato del possibile colpo Kvernadze a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da in onda su 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato:

KVERNADZE-NAPOLI, IL COMMENTO DI VENERATO

“Possibile colpo Kvernadze? In Georgia non nasce tutti i giorni un calciatore come Kvara. È sicuramente un giocatore interessante, anche forte. Tuttavia, non mi arrivano riscontri circa un interesse concreto da parte della società azzurra circa questo calciatore. La porta tecnica del campionato georgiano è stata aperta, ma attualmente non c’è nulla. Siamo comunque alla fine di dicembre, ad oggi però non c’è l’idea di portarlo al Napoli o in Italia, attualmente manca la volontà”.

“Lozano lascerà il Napoli? È uno di quei calciatori che potrebbe andar via perché ha delle offerte e potrebbe non aderire alla nuova politica del club per quanto concerne il tetto ingaggi. Davanti ad una proposta allettante, potrebbe partire”.

“Adama Traoré? È un profilo gradito dalla dirigenza, ma ad oggi non c’è nulla. A giugno si svincolerà dal Wolverhampton, rientra nel quadro dei calciatori monitorati per sostituire Lozano. È un giocatore importante, ha un passato anche al Barcellona, ma ci sarà tanta concorrenza”.

“Inoltre, tra i nomi degli attaccanti del futuro del Napoli, soprattutto se Osimhen dovesse lasciare il Napoli, ci sono Scamacca e Beto, calciatore stimato dalla società. Ma nel complesso sono solo due degli 8/9 centravanti attenzionati dal club”.