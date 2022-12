Verso Inter-Napoli: la situazione degli azzurri reduci dal Mondiale

La Serie A vede il rientro in campo all’orizzonte dopo la lunga pausa in vista dei Mondiali. Il conto alla rovescia scorre via imperterrito e all’appello, prima del ritorno del massimo campionato italiano, mancano poco più di 7 giorni. In particolare, la data che riecheggia nelle menti dei tifosi azzurri è il 4 gennaio 2023.

Il Napoli sarà infatti ospite in quel di San Siro dove affronterà l’Inter, con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto a settembre nella Milano rossonera nonché di mantenere ben saldo il primato in classifica. Sono dunque ripresi quest’oggi gli allenamenti azzurri in quel di Castel Volturno, con i primi indizi che sono emersi in vista della sfida con i nerazzurri.

Verso inter napoli: le prime impressioni da castel volturno

Affrontare l’Inter sarà alquanto complicato per il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, a cui il bottino pieno in campionato contro i nerazzurri manca dalla stagione 2015/16. Fondamentale per i partenopei sarà l’impronta che avranno i reduci dalla spedizione Mondiale, cui ha assenza ha avuto il modo di farsi pesantemente sentire durante le amichevoli con Villarreal e Lille.

Kim Min-Jae (Getty Images)

A tal proposito, news contrastanti arrivano dalla redazione di Tuttosport, che parla di Lozano, Olivera ed Anguissa in vantaggio su Kim e Zielinski in quanto a condizione fisica. I primi tre sembrerebbero in corsa verso una maglia da titolare, mentre per il coreano ed il polacco la trasferta di Milano potrebbe cominciare dalla panchina.

L’utilizzo di Kim dipenderà inoltre dal rientro di Rrahmani. Il coreano potrebbe partire titolare solo in caso di recupero del kosovaro, che sembra tuttavia in vantaggio di condizione sul compagno di reparto.

