Benitez sicuro: “Scudetto? Il Napoli ha una sola rivale”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del quotidiano Repubblica. Il tecnico spagnolo si è soffermato su vari temi, tra cui anche la sua parentesi al Napoli dal 2013 al 2015. Di seguito quanto evidenziato:

Benitez Napoli (Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Benitez: “LA VERA RIVALE DEL NAPOLI è SOLO UNA”

In questo Napoli c’è ancora qualcosa della sua squadra del 2013-2015? “La mentalità. Anche in Champions non si accontenta di fare bella figura, vuole vincere. Negli anni ha avuto ottimi allenatori e buoni calciatori”.

Vincerà lo scudetto? “Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi. Di certo ha quello che serve: entusiasmo, qualità, approccio. E la sosta mondiale potrebbe giovarle”.

Quali giocatori di questo Napoli sarebbero titolari in Premier? “Ne ha in ogni ruolo. Osimhen, ad esempio, giocherebbe pressoché ovunque”.

Milan, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio: quali sono le più pericolose per il Napoli in chiave Scudetto? “Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L’Inter è bene attrezzata. Ma l’unica vera rivale del Napoli è il Napoli”.