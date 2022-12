Il miglior regalo di Natale: emozionante annuncio di Contini e Martina Fusco (FOTO)

Natale è il periodo dei doni, della condivisione e soprattutto della gioia. E ad averne provata tanta sarà stato certamente il portiere Nikita Contini.

No, non c’entra nulla il calciomercato, seppur l’estremo difensore sia coinvolto in una trattativa che dovrebbe prevedere il suo ritorno al Napoli dalla Sampdoria, interrompendo così il prestito tra i due club in anticipo rispetto a quanto previsto in estate.

Grande gioia per Nikita Contini, aspetta il primo figlio da Martina Fusco

La notizia condivisa dallo stesso Contini, unitamente alla sua compagna Martina Fusco, è di quelle che scaldano il cuore. Che lo emozionano. Infatti, attraverso un posto condiviso su Instagram, la bellissima coppia di napoletani ha fatto sapere di essere in attesa del loro primo figlio.

Nikita Contini e Martina Fusco

Martina Fusco incinta, l’annuncio su Instagram

“Abbiamo atteso l’atmosfera giusta per svelare il nostro magnifico segreto, frutto del nostro amore.

Nel nostro emozionante e affascinante viaggio tra poco non saremo più in due…

Buon Natale a tutti! 🎅🏻💘“. Questo il messaggio pubblicato da entrambi sui social, accompagnando il tutto con foto e video. Di certo il regalo più bello che una coppia innamorata possa sperare di ricevere. E non resta che fare gli auguri a Nikita e Martina.

QUI IL POST: https://www.instagram.com/p/CmkX-zoMII_/?utm_source=ig_web_copy_link