De Laurentiis assente alla cena di Natale del Napoli: svelato il motivo

Il Napoli ha subito archiviato la brutta sconfitta del Maradona contro il Lille e ieri sera si è ritrovato al Teatro Posillipo per la consueta cena natalizia.

Un bel momento per stare tutti insieme, consolidare ulteriormente il gruppo e farsi gli auguri di buon Natale.

La cena, organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale ha anche fatto un bel regalo a squadra e staff, è stata offerta dal presidente Aurelio De Laurentiis, assente a sorpresa della serata.

Giovanni Di Lorenzo

De Laurentiis assente alla cena, il motivo

Tutti presenti alla serata al Teatro Posillipo, anche i giovani ragazzi della Primavera aggregati alla prima squadra nel corso del ritiro in Turchia.

Non è mancata la presenza del vicepresidente Edoardo De Laurentiis, così come quella dello staff di mister Spalletti. Come detto in precedenza, però, non ha voluto presenziare il presidente De Laurentiis.

Il motivo della sua assenza, come riportato da diversi quotidiani, è legato al Covid: il patron azzurro ha preferito evitare di assembrarsi in un locale al chiuso con oltre 120 persone.

I suoi auguri alla squadra e il brindisi pre-natalizio sono stati fatti nello spogliatoio in seguito all’amichevole contro il Lille di mercoledì.