VIDEO – Nuovo tatuaggio per Insigne: c’è anche un piccolo angelo insieme alla famiglia

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ed attualmente in forza al Toronto, è tornato in città da qualche settimana e oltre a far visita ai suoi ex compagni di squadra, sta completando alcuni tatuaggi da Valentino Russo, noto tatuatore di alcuni calciatori de Napoli.

Dopo essersi tatuato l’intera schiena, l’ex 24 azzurro ha sfoggiato un nuovo progetto in cui viene raffigurata l’intera famiglia di spalle mano nella mano. Disegno bellissimo e ricco di dettagli, soprattutto per la presenza di un piccolo angelo in alto a sinistra a vegliare sulla famiglia Insigne.

Si tratta solo di un’ipotesi ma non è da escludere che la raffigurazione di un angelo stia a simboleggiare la brutta notizia ricevuta da Insigne e famiglia qualche mese fa, quando Lorenzo e sua moglie Jenny hanno attraversato un bruttissimo periodo.

Tatuaggio Insigne

Di seguito il video pubblicato da Valentino Russo che mostra Lorenzo Insigne sfoggiare il suo nuovo tatuaggio che raffigura tutta la sua famiglia.

QUI IL VIDEO DEL TATUAGGIO: