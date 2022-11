Home » Copertina Calcio Napoli » Sopresa Insigne: è andato a Castel Volturno per salutare gli ex compagni del Napoli! (VIDEO)

La stagione della Major League Soccer statunitense è finita, l’Italia non è andata al Mondiale e quindi Lorenzo Insigne si sta godendo un un po’ di riposo, in attesa che riparta la stagione con il Toronto FC.

L’ex capitano del Napoli ne ha approfittato per tornare a casa sua, all’ombra del Vesuvio. Il numero ventiquattro ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi ex compagni del Napoli e a tutto lo staff tecnico di Luciano Spalletti.

Insigne è infatti andato al Konami Training Center di Castel Volturno per salutare con affetto tutta la “famiglia” azzurra che lo ha accompagnato durante gli anni in maglia Napoli e ovviamente gli ex compagni di squadra che ha lasciato dopo l’esperienza azzurra per cambiare vita e volare in Canada, a Toronto.

Il video del suo arrivo al centro di allenamento è stato riportato da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia.

Qui di seguito il video del suo arrivo, pubblicato da Sportitalia su Instagram:

https://www.instagram.com/reel/CllJyZ6AHIt/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D