Museo del Napoli all’interno del Maradona, arriva il sì della società: il progetto

Un museo che racconti la storia del Napoli all’interno dello stadio. È questo il sogno di molti tifosi e del presidente Aurelio De Laurentiis da ormai parecchi anni.

Dopo la morte di Diego Armando Maradona, il discorso si riaprì, ma fu l’ennesimo nulla di fatto. Le lentezze burocratiche in Italia rendono difficile un progetto di tale portata, ma il sogno resta vivo.

Museo Napoli al Maradona: le ultime

Già nella giornata di ieri, “Il Mattino” ha parlato del progetto del Comune di Napoli di voler creare un itinerario turistico per tutti gli appassionati che accorrono in città anche per vivere i luoghi dedicati a Maradona.

Gli assessori al Turismo e allo Sport, Teresa Amato ed Emanuela Ferrante, sono al lavoro nel cercare una soluzione migliore per creare questo progetto per i turisti già nel prossimo anno.

Oggi, sempre “Il Mattino”, ha rivelato un’importante novità: il Napoli ha dato il “sì” alla creazione di un museo del Calcio Napoli all’interno dello stadio Diego Armando Maradona.

Statua Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

De Laurentiis vorrebbe un museo che raccolga i cimeli di quasi 100 anni di storia del Napoli, ma che sia moderno, innovativo e interattivo. Un’idea non facile da realizzare vista la difficoltà tutta italiana nel trovare gli accordi sugli affidamenti degli stadi alle società di calcio.

Il Napoli attende senza fretta, ma probabilmente servirà un dialogo tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi per sbloccare la situazione. Il sogno si sta pian piano realizzando e potrebbe diventare presto realtà.