Zaniolo-Napoli, arriva la conferma dell’agente: c’è l’annuncio sul futuro

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo assistito e del suo possibile approdo al Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, Zaniolo idea concreta?

“Milan e Napoli in Italia e rumors dall’estero? È vero, ma nessun addetto ai lavori potrebbe sorprendersi per il fatto che un calciatore come Zaniolo, che ha 23 anni e un contratto in scadenza nel 2024, sia monitorato da tante società importanti”.

Zaniolo (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Non c’è nessuna tenebra all’orizzonte. Abbiamo un eccellente rapporto con la Roma e con Tiago Pinto e siamo d’accordo che a questo punto parleremo del rinnovo più avanti, quando la dirigenza lo riterrà opportuno. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sul lavoro e sulle prestazioni da fare in campo”.

“Rinnovo per 4 milioni netti? Sa bene che non posso fare cifre, ma non sono difficili da ipotizzare. La Roma ha dato a Nicolò una valutazione importante l’estate scorsa (50-60 milioni, ndr): noi andremo a trattare un ingaggio sulla base del valore che la stessa dirigenza ha comunicato al mercato. Nulla di più, nulla di meno”.