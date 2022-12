La morte di Sinisa Mihajlovic ha devastato tutti gli appassionati di calcio e non solo. L’ex allenatore del Bologna, che combatteva dal 2019 contro la leucemia, si è spento ieri all’età di 53 anni.

Subito dopo la notizia data dalla famiglia sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tutti i protagonisti del mondo del calcio.

In particolare, Luciano Spalletti, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha voluto rendere omaggio al tecnico serbo. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti Napoli (Photo by New Press/Getty Images)

Spalletti: “Mihajlovic ha sempre espresso amore per Napoli”

“Lui mi ha espresso sempre la sua simpatia per questa squadra e per questa città, anche nel raggiungere traguardi importanti. Per noi sarà importante il suo supporto, magari seduto vicino a Maradona a vedere le partite“.

Sinisa Mihajlovic era diventato negli ultimi anni anche un simpatizzante del Napoli, sperando in uno scudetto degli azzurri. Lo scorso anno, dopo il titolo vinto dal Milan, affermò:

“Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano”.