Calciomercato Napoli, Zerbin va al Bologna? L’agente fa chiarezza alla radio ufficiale

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” del futuro del suo assistito. L’attaccante del Napoli, infatti, è stato a più riprese accostato al Bologna. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, Zerbin al Bologna?

“Questa pausa mondiale è dispiaciuta perché il Napoli stava andando alla grande ma ci serviva un recap della stagione finora fatta di Zerbin. Penso che questa prima parte di stagione possa definirsi molto buona perché ha esordito in A, Nazionale e Champions League. La forza del Napoli è motivo d’orgoglio. Visto il livello della squadra, anche fare un solo minuto è importante per lo spessore tecnico”.

“Bologna? Quest’estate Zerbin ha affrontato l’esame Spalletti andando in ritiro con un punto interrogativo. Una volta che ha convinto mister e squadra, in tutta franchezza, non ha intenzione di andarsene via. Tutte le squadre che volevano prendere Alessio questa estate sarebbero ancora interessate, ma ci siamo già espressi a riguardo”.