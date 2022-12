FOTO – Zielinski si prepara al ritorno al Napoli nel “gelo” polacco

Manca sempre meno alla fine dei Mondiali in Qatar, con Argentina e Francia che si andranno a contendere la coppa più prestigiosa al mondo. La sfida nella sfida sarà tra Messi e Mbappè, con i due giocatori del Psg ch potrebbero consacrarsi il primo come giocatore più grande della storia ed il secondo come giocatore più forte del pianeta.

I giocatori del Napoli impegnati in Qatar sono stati 5, tutti usciti anzitempo dalla competizione. Oliveira, Anguissa e Lozano non sono riusciti a passare il primo turno rispettivamente con Uruguay, Camerun e Messico, mentre Kim e Zielinski si sono fermati agli ottavi, battuti nettamente da Brasile e Francia.

Il centrocampista ex Empoli, dopo il gol ai gironi contro l’Arabia, ha disputato un brutto ottavo di finale, divorandosi il gol del momentaneo 1-0 che avrebbe potuto completamente cambiare le carte in tavola e indirizzare la partita a proprio vantaggio.

Zielinski Napoli

Zielinski si prepara al ritorno a Napoli

Piotr Zielinski, questo pomeriggio, ha pubblicato una stories su Instagram dove si vede immerso in acqua gelida, preparandosi al rientro con la squadra azzurra nelle temperature gelide della sua Polonia.

Il centrocampista dovrebbe rientrare dopo Natale e mettersi a disposizione di Spalletti in vista del match contro l’Inter che potrebbe consacrare definitivamente gli azzurri come schiacciasassi del torneo.