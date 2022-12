Salernitana, sfumata la trattativa Demme: nel mirino c’è un altro calciatore del Napoli!

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto durante “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, per parlare delle ultime notizie di mercato in casa Napoli. In particolare, Venerato si è soffermato su alcune possibili operazioni in uscita. Di seguito quanto evidenziato:

Demme-Salernitana, Venerato: “La trattativa ad oggi è in questo stato”

Demme-Salernitana? “Ad oggi la tattattiva tra Demme e la Salernitana è saltata. È avvenuto un incontro in Turchia tra lendue parti, ma mancano le basi. Prestito oneroso di 500 mila piu l’intero pagamento dell’ingaggio per i prossimi sei mesi: per il decreto crescita, il calciatore costa al Napoli 4 milioni lordi”.

“Da gennaio a giugno, la Salernitana dovrebbe versare 2 milioni di stipendio più 500.000 euro di prestito oneroso. Siamo agli inizi del calciomercato, potrebbero esserci anche altre puntate, ma ad oggi la Salernitana non è propensa a chiudere la trattativa a queste condizioni. Il club granata non potrebbe neppure ingaggiare il giocatore a titolo definitivo, tuttavia, si sta muovendo per trovare un’alternativa. Uno dei nomi nel mirino della squadra è Bove della Roma”.

Demme Napoli

Calciomercato Napoli, la Salernitana punta Sirigu

“La Salernitana, inoltre, cerca un portiere. Sirigu è un profilo gradito al club come Gollini. Si stima anche Cragno, ma non ci sono le condizioni contrattuali con il Cagliari, cioè sarebbe poi necessario confermare e riscattare il portiere se il club dovesse salvarsi. Decisione, tuttavia, che non può essere presa, per il lungo contratto di Sepe. Il Napoli non vuole comunque che Sirigu parta, ma l’ultima parola spetterà al calciatore, il quale dovrà capire se avrà più spazio a stagione in corso. Il club azzurro ad oggi fa sapere che non vuole dar via Salvatore”.

Napoli Sirigu (Getty Images)

Lozano e Ndombele andranno via?

Possibile cessione di Lozano? “Non è certa, ma non si può escludere questa ipotesi. È uno dei calciatori per cui il Napoli sta valutando la cessione. Il messicano non vuole adeguarsi al nuovo tetto ingaggi decretato dal Napoli ed ha mostrato spesso l’intenzione di iniziare altrove una nuova esperienza. La società sta valutando il mercato degli esterni e degli attaccanti. Spera, infatti, di non perdere Osimhen, ma se l’entourage del calcio portasse un’offerta a tre cifre, difficilmente il Napoli potrebbe rifiutare. Tutti sono utili ma nessuno è insostituibile, eccetto due giocatori, Maradona e Pelè. Chi vuol restare, resterà, altrimenti partirà”.

Possibilità di riscatto di Ndombele? “Se dovesse ritrovare la sua condizione fisica, il Napoli farà delle opportune valutazioni. Chiaro che se dovesse tornare il calciatore del campionato francese, sicuramente il club lo riscatterebbe a determinate condizioni. Se nel ritiro turco ha dato buon esisi a livello fisico, la società valuterà, ma è un cantiere ancora aperto. La cifra del riscatto sarà discussa con il Tottenham, ci sono tante soluzioni: potrebbe essere valutata anche l’idea di estendere il prestito per un altro anno di prestito e poi cederlo eventualmente ad una determinata cifra. Ma è ancora presto. È una stagione ancora tutta da vivere per Tanguy”.