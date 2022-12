Kessié-Napoli, il Barcellona esce allo scoperto: l’annuncio del Ds sul futuro

È tornato in campo il Napoli di Spalletti, a quasi un mese esatto dallo stop del campionato e a poche settimane dal ritorno della Serie A. Un nuovo anno, un nuovo inizio ma soprattutto una nuova finestra di calciomercato pronta ad aprirsi si prospettano nel futuro degli azzurri di Spalletti e di Giuntoli.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

In particolare, la sessione invernale di mercato avrà inizio il 2 gennaio 2023, dando la possibilità alle squadre di rinforzare in corso d’opera le proprie rose. Cristiano Giuntoli è già al lavoro, taccuino alla mano, sui possibili nomi da portare in quel di Napoli nonché alle prese con le varie smentite da parte di club e calciatori. Le dichiarazioni odierne arrivano direttamente da Barcellona.

“Niente mercato a gennaio”, le parole da Barcellona

Direttamente dall’edizione odierna di Mundo Deportivo arrivano le dichiarazioni del Ds blaugrana Jordi Cruijff. Il figlio d’arte ha fatto sapere alla stampa che il Barcellona difficilmente farà mercato in inverno, togliendo dunque dalla lista di mercato tanti nomi vociferati, come quello di Frank Kessié per Napoli ed Inter.

Frank Kessié (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Sul mercato blaugrana: “La situazione economica del club non è delle migliori ed il fair paly finanziario dev’essere rispettato. Nonostante ciò prevedo assenza di movimenti di mercato a gennaio, sia in entrata che in uscita“.

“Abbiamo tanti piani per lui”, le parole di Cruijff su Kessié

Un nome in meno sulla “lista trasferimenti” quello di Frank Kessié, di cui si è parlato di un possibile ritorno in Italia qualche settimana fa, con Napoli ed Inter interessate al centrocampista. Le parole di Cruijff spezzano dunque l’entusiasmo delle interessate, conferendo all’ivoriano grandi ruoli in quel di Barcellona.

Frank Kessié (Getty Images)

Le dichiarazioni:

Su Kessié: “Frank è un giocatore speciale, che abbina fisico e tecnica come pochi. Sia da parte sua che da parte nostra c’è ampia volontà di continuare a lungo insieme“.

Mario Reccia