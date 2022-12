Home » calciomercato napoli » Piace al Napoli, Carnesecchi non ha dubbi sul futuro: le parole

Marco Carnesecchi è uno dei profili che il Napoli sta seguendo per il futuro. Il portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese è tra i migliori giovani italiani in ciricolazione e tutte le big lo stanno osservando attentamente per capire i margini di crescita e se potrà essere un portiere da top club nei prossimi anni.

Anche il Napoli ha sondato il terreno per Carnesecchi e potrebbe essere ancora un’idea per il futuro, in caso di addio di Alex Meret.

Carnesecchi (Getty Images)

Carnesecchi: “Futuro? Penso solo alla Cremonese”

Marco Carnesecchi, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi idoli e della sua prima esperienza in Serie A, ma ha anche fatto riferimento al futuro, ribadendo di essere concnetrato solo ed esclusivamente alla stagione attuale e alla salvezza della sua Cremonese, con cui ha vissuto anche la promozione in Serie A dello scorso anno.

“Facevo il centrocampista in una squadretta vicino a Rimini, dove sono nato, ma un giorno mancava il portiere della mia squadra e mi misero in porta, visto che fuori ero tra i peggiori. Da lì non sono più uscito: ora il mio sogno è vincere qualcosa con la Nazionale“.

Idolo? “Gigi Buffon. Me lo sono trovato di fronte la scorsa stagione in B contro il Parma. Un’emozione indescrivibile, alla fine della partita mi ha dato la sua maglia: ora è in un quadro a casa mia. Mi piacciono molto anche Alisson e Gigio Donnarumma“.

Futuro in una big? “Ora penso solo a come salvare la mia attuale squadra”.