Napoli, rivoluzione portieri? C’è la notizia su Carnesecchi

L’Atalanta non perde tempo con Marco Carnesecchi, portiere anche nel mirino del Napoli per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercato.web i bergamaschi avrebbero infatti rinnovato il contratto del portiere Marco Carnesecchi.

Proveniente dalle giovanili del Cesena, ha giocato per l’Atalanta U19 prima di passare in prestito al Trapani. Il suo nome è salito alla rivalsa nelle ultime settimane, dopo la promozione con la Cremonese, come possibile colpo di mercato a basso costo.

Italia, Marco Carnesecchi (Getty Images)

Napoli su Carnesecchi: firmato il rinnovo con l’Atalanta

Classe 2000, a luglio compirà 22 anni, era finito nel mirino di tante società di Serie A, tra cui anche Lazio e Napoli. L’Atalanta non ha voluto sapere, rinnovandogli il contratto fino al 2026.

Resta da capire se a Bergamo sarà solo di passaggio, e verrà rimandato in prestito per continuare il suo percorso di crescita, magari proprio alla Cremonese. Oppure se, viste anche le voci attorno a Musso, potrebbe essere la soluzione della Dea anche nel breve termine.