“Napoli? Non dimentico la frase di De Laurentiis”: l’agente spiazza tutti

Proseguono i Mondiali in Qatar e sono diversi i giocatori che si stanno mettendo in luce ed altri che invece non sono riusciti a mantenere le aspettative. Uno tra questi è certamente l’esterno camerunese classe ’99 del Brentford, Bryan Mbeumo, dal quale ci si aspettava molto di più.

Un campionato del Mondo sottotono per il compagno di nazionale di Frank Zambo Anguissa. A sua difesa è intervenuto il suo agente, Frederic Guerra, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli intervistato da Valter De Maggio. Guerra ha anche poi lanciato una frecciatina nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto ha dichiarato:

FOTO: Getty: – Cameroon’s forward Bryan Mbeumo

“Essendo il primo Mondiale ha fatto quello che poteva fare. Al Mondiale il livello è davvero alto, i giocatori sono fortissimi”.

Sull’interesse del Napoli: “Non lo so. Mi ricordo quando De Laurentiis disse che non avrebbe più preso giocatori africani perché lui li paga e poi vanno in Coppa d’Africa”.

Aggiunge poi Guerra anche di una possibile trattativa sfumata per Dia che ad oggi milita nella Salernitana.

“Dia? Un anno e mezzo fa ho parlato con Giuntoli di Dia della Salernitana”

Dunque nonostante un mondiale sicuramente non all’altezza delle proprie qualità, Bryan Mbeumo potrebbe essere un obiettivo concreto del Napoli di Luciano Spalletti. Potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’eventuale trattativa anche la presenza del connazionale Anguissa tra le fila del Napoli.

Lorenzo Golino