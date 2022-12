Sorpresa Napoli, possibile acquisto dallo Spezia: costa 15 milioni e lo vuole mezza Serie A!

Il Napoli continua la preparazione in Turchia in vista della ripresa della stagione. La squadra lavora seguendo gli ordini di Luciano Spalletti, mentre la società è attenta alle dinamiche extra campo, calciomercato compreso.

La volontà di Giuntoli e dell’area tecnica sarebbe quella di non modificare la rosa attuale, eppure non è escluso che qualche colpo possa esserci comunque in ottica futuro. A rivelare un nome nuovo presente sul taccuino degli uomini mercato azzurri è l’edizione odierna di Repubblica, che svela come il Napoli sia sulle tracce di Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia.

FOTO: Getty – Jakub Kiwior, Spezia

Jakub Kiwior, anche il Napoli vuole il difensore dello Spezia

Ecco quanto evidenziato: “E così il prezzo del giovane e imbelle polacco si è di colpo bloccato al 15 milioni di euro dall’inizio del torneo mondiale, con il Napoli in prima fila pronto a trattare e con lo Spezia, che spera di trattenere il difensore mancino sino all’estate“.

Ricordiamo che quello di Jakub Kiwior è uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato in Serie A. Oltre ai partenopei, nelle scorse settimane c’erano stati interessamenti concreti da parte di Milan, Juventus, Roma, Inter e Fiorentina. Insomma, tutte le big hanno messo gli occhi sul centrale polacco.