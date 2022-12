Home » News Calcio Napoli » L’ex Juventus tuona sullo Scudetto: “Allegri sa come si vince in rimonta”

Nei giorni precedenti sono state ufficializzate le date di tre amichevoli che verranno disputate dalla squadra di Luciano Spalletti durante il periodo del Mondiale. Saranno partite molto importanti per riprendere confidenza con il campo e non perdere il ritmo incredibile visto in campionato. Proprio su quest’ultimo torna a parlare l’ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic; che, oltre a parlare dei bianconeri, spende qualche parola anche sulla squadra azzurra e sulla sua forma strepitosa.

Scudetto Juve: Pjanic suona la carica

Il bosniaco ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo la corsa scudetto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione sulle dichiarazioni rilasciate da Miralem Pjanic:

“La Juve è vicina alle prime e a gennaio inizia un altro campionato, con maggiore pressione per tutti. Vedremo chi riuscirà a reggerla meglio. Io sulla Juventus ero ottimista già in tempi non sospetti, quando la situazione era più delicata. Conosco bene Allegri e la sua abilità nella gestione del gruppo: non avevo dubbi sul fatto che avrebbe rivoltato la situazione in positivo. Adesso c’è maggiore fiducia e la squadra ha un suo equilibrio. La lotta scudetto è ancora aperta”.

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Pjanic-Napoli: il commento

L’ex Juve, poi, ha espresso, in merito alla corsa scudetto, quali squadre secondo lui possano contendersi il tricolore: “Oltre alla Juventus, vedo in corsa anche il Milan e l’Inter di Dzeko. Edin ha sempre segnato e continuerà a farlo. E ovviamente il Napoli, che sta volando“.

Giacomo Maraucci