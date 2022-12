Napoli in Turchia, Spalletti convoca 28 giocatori: presenti sei giovani della Primavera

Ormai ci siamo, il Napoli è pronto a partire per il ritiro in Turchia. Gli azzurri, dopo aver svolto la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, raggiungeranno la città di Antalya nel pomeriggio.

In questa decina di giorni la squadra si allenerà al resort Regnum Carya di Belek e svolgerà due amichevoli: mercoledì 7 dicembre contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e domenica 11 dicembre contro il Crystal Palace.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Convocati Napoli in Turchia, la lista

Esclusione fatta per gli azzurri impegnati con le proprie nazionali al Mondiale, tutti gli altri membri della rosa partiranno per la Turchia. Presenti anche Amir Rrahmani, sulla via del recupero dall’infortunio, e Khvicha Kvaratskhelia, tornato ad allenarsi in gruppo.

Come anticipato dalla nostra redazione, Spalletti ha convocato anche sei ragazzi della Primavera per sopperire alle assenze dei giocatori impegnati in Qatar: si tratta dei difensori Benedetto Barba e Daniel Hysaj, dei centrocampisti Gennaro Iaccarino, Matteo Marchisano e Alessandro Spavone e dell’attaccante Lorenzo Russo. Questa la lista completa.

PORTIERI: Hubert Idasiak, Davide Marfella, Alex Meret, Salvatore Sirigu.

DIFENSORI: Benedetto Barba, Giovanni Di Lorenzo, Daniel Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka.

CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Gennaro Iaccarino, Matteo Marchisano, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele, Alessandro Spavone, Alessio Zerbin.

ATTACCANTI: Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Lorenzo Russo, Giovanni Simeone.