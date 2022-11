Home » News Calcio Napoli » ESCLUSIVA – Ritiro Napoli in Turchia, ci sono le date: Spalletti “chiama” Barba, Iaccarino e Spavone

Con l’imminente inizio dei Mondiali in Qatar il campionato di Serie A si è fermato una settimana fa con la 15° giornata. La pausa durerà fino ai primi di gennaio: il 4 riapriranno le danze alle 12.30 Milan e Sassuolo, rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria, mentre il Napoli affronterà più tardi l’Inter a San Siro.

FOTO GETTY – Napoli

Il Napoli vola in Turchia durante la pausa di campionato

Fino ad allora i calciatori che non hanno preso parte alla manifestazione nello stato arabo dovranno continuare ad allenarsi affinché non perdano ritmo partita e minutaggio, in attesa di essere raggiunti dai loro compagni.

La particolarità di quest’anno, però, è che essendo un Mondiale invernale – il primo nella storia – per molte squadre ci saranno condizioni climatiche avverse. Ecco che molti club hanno scelto mete esotiche per il proprio ritiro: tra queste il Napoli che volerà in Turchia.

Le date del ritiro e le possibili convocazioni di Barba, Iaccarino e Spavone

De Laurentiis ha optato per Antalya, una città situata a sud del paese: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la partenza è prevista per il 27-28 novembre, mentre il ritorno sarà intorno al 14-15 dicembre.

Inoltre Spalletti sembrerebbe intenzionato ad allargare la rosa, convocando anche alcuni gioielli della Primavera azzurra: sono stati preavvertiti il difensore Barba e i centrocampisti Iaccarino e Spavone.