“Spalletti sta lavorando benissimo su un aspetto”, che complimenti al tecnico del Napoli

Mauro Pepe, noto mental coach, è intervenuto a Radio Marte. Pepe ha parlato di diversi aspetti molto importanti nel calcio moderno e ha analizzato la situazione in casa Napoli in merito alla preparazione svolta da Spalletti e il suo staff.

Di seguito quanto evidenziato:

“Per nessuna squadra sarà facile riprendere il campionato. La sfida sarà quella degli allenatori che dovranno far in modo che i calciatori si concentrino solo sulle cose importanti. Spalletti potrebbe far concentrare i suoi su poche cose, quelle che lui reputa veramente importanti, iniziando da subito con allenamenti ad alta intensità”.

“Spalletti lavora molto bene su un aspetto”

“Da qui alla ripresa del campionato, secondo me, per i calciatori saranno rilevanti la parte atletica e quella mentale insieme. Le neuroscienze, infatti, hanno dimostrato che la parte mentale e quella biologica – e quindi, in questo caso, la parte atletica – devono andare avanti a braccetto. Perché un corpo sano influisce tantissimo sulle emozioni e sulla parte mentale mentre una mente molto focalizzata influisce tantissimo anche sugli effetti che può dare una preparazione atletica. E secondo me a Napoli ci lavoreranno bene su questa cosa”.

Gonzalo Higuain (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Higuain, futuro mental coach? “Sarebbe importante”

“Il fatto che Higuain dica di voler diventare un mental coach fa benissimo a tutto il settore. Quello che però è importante capire è che il mental coach non è il motivatore di turno; il motivatore non esiste e non serve quasi a niente. La singola motivazione deve farla l’allenatore. Il mental coach è un professionista che si occupa della preparazione mentale ed emotiva di un singolo atleta”.