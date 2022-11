VIDEO – Napoli, emozione Gaetano: proposta di matrimonio e il “sì” di Maria

La giornata di ieri è stata speciale per Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli, in attesa del ritorno in campo, ha deciso di chiedere la mano a Maria, la compagna storica con cui ha già avuto una figlia.

Il giovanissimo talento azzurro ha deciso di coronare il sogno di vivere il resto della vita insieme alla compagna Maria. La proposta di matrimonio, come testimoniano alcuni video pubblicati sui social network, è arrivata direttamente a Nola, città natale di Gianluca Gaetano e della futura moglie.

Il ‘sì’ di Maria ha fatto emozionare il centrocampista del Napoli e tutti i parenti e gli amici presenti. Non si conosce ancora la data del matrimonio.

In attesa del ‘sì’ definitivo e ufficiale, Gianluca Gaetano partirà con la squadra giovedì per il ritiro in Turchia e poi deciderà il suo futuro da calciatore. La Cremonese lo ha chiesto in prestito al Napoli fino alla fine della stagione ma al momento Luciano Spalletti sembra intenzionato a tenerselo stretto.